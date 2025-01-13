Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in röportajına göre Ahmet Kural, "Gassal" dizisinde oynadığı Baki karakteri için duyduğu heyecanı dile getirerek, "İlk okuduğumda çok heyecanlandım. Çünkü daha önce böyle bir karakteri hiç oynamamıştım. Çok değişik geldi, çok güzel yazılmış bir hikayeydi" dedi. Ahmet Kural, dizideki rolüne ne kadar kendini verdiğini ve karakterinin derinliğine nasıl inandığını vurguladı.



Ahmet Kural, ölü yıkayıcılığı gibi pek bilinmeyen bir mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi. "Böyle bir mesleğin olduğunu biliyordum ama detaylarını, motivasyonunu, nasıl yapıldığını bilmiyordum. O yüzden çok merak ettim" diyerek, mesleğin psikolojik ve manevi yönlerini keşfetmeye çalıştığını ifade etti.

Karaktere hazırlanış süreci

Kural, rolüne hazırlık aşamasında bir gassal ağabeyinden mesleğin inceliklerini öğrendiğini belirtti. "Ölüleri son yolculuklarına uğurlamak çok değerli bir iş" diyen Kural, bu derin anlayışı karakterine yansıttığını vurguladı. "Baki’yi anladım ve karakterime bu ruhla yaklaştım" dedi.

Kural, "Gasilhane soğuk bir yer, o gerçek gelip seni buluyor. Herkes ölümlü, ama çoğunlukla bu gerçek kabul edilmek istenmiyor" diyerek, ölümle yüzleşmenin zorluklarını hissettirdi. "Ölüden değil, diriden korkanlardanım" diyen oyuncu, ölümün herkes için kaçınılmaz olduğunu ancak önemli olanın yaşarken doğru insan olmak olduğunu vurguladı.

"Dizi gerçek bir iş, herkes kendi hayatından bir komedi, bir dram çıkarabiliyor" diyerek, dizinin izleyicilerde büyük yankı uyandırmasını beklediğini ifade etti. Baki'nin yalnızlık temasını çok güçlü bulduğunu ve "Kalabalık yalnızlıklar yaşıyoruz" dedi.

Gerçekten gassallık yapabilir mi?

Kural, "Tüm inceliklerini öğrendim, ve gerçekten yaparım. Allah geçinden versin" diyerek, mesleğe duyduğu saygıyı ve hazırlık sürecindeki derinliği anlattı. Ayrıca gassallık mesleğine saygı duyduğunu ve bu alanda çalışanların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ölümü dünyadaki en büyük gerçek olarak tanımlayan Kural, "Ölümden korkmuyoruz, aslında sevdiklerimizle geçiremeyeceğimiz o zamanlar için üzülüyoruz" dedi. Ölümün insan hayatındaki yerini sorgulayan oyuncu, bu projeyle birlikte hayatın değerini daha çok anlamaya başladığını söyledi.

Diziye ait “Ölünce beni kim yıkayacak?” afişleri üzerine gelen eleştiriler hakkında, Kural, "Etkili bir reklam oldu. İnsanlar diziyi izlediklerinde ne demek istendiğini daha net anladı" şeklinde konuştu.