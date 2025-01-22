Ahmet Kural, Gassal dizisinin başrolü Baki karakterine nasıl hazırlandığını anlattı. Bir Gassal ile yaptığı konuşma sonrası karakterini derinlemesine anlamaya başlayan oyuncu, hazırlık sürecini duygusal bir şekilde paylaştı.

Gassal’ın sözleriyle Baki'yi anladı

Ahmet Kural, konuştuğu Gassal'ın "Bizler ölü bedenleri, mevtaları son yolculuklarına uğurlarken layığıyla ve sevdiklerinin de içlerine sinecek şekilde uğurluyoruz" sözünün, Baki karakterini derinlemesine anlamasında etkili olduğunu belirtti.