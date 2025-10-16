İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından annesi Yasemin Minguzzi, adalet mücadelesini TBMM’ye taşıdı. Minguzzi, siyasi partileri ziyaret ederek davaya destek çağrısında bulundu.



Siyasi partilere ziyaret

Yasemin Minguzzi, avukatı Ersan Barkın ile birlikte Ankara’ya gelerek TBMM’de çeşitli siyasi partileri ziyaret etti. Minguzzi, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ahmet Minguzzi davası sürüyor

Kadıköy’de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, alışveriş için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Aile, kamuoyunun dikkatini davaya çekmek ve sürecin şeffaf ilerlemesi için Meclis’e başvurdu.