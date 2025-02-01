Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kariyeri ve özel hayatı hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulunan Taylan, “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Abdullah Ünal karakteri için öncelikle kendisine teklif geldiğini, ancak sağlık sorunları nedeniyle reddettiğini açıkladı.

Kızılcık Şerbeti ve Settar Tanrıöğen açıklaması

Abdullah Ünal Karakteri: Taylan, “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Abdullah Ünal karakteri için ilk teklifin kendisine yapıldığını belirtti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle teklifi kabul etmediğini, ardından Settar Tanrıöğen'in bu rolü oynadığını söyledi. Taylan, "Sağlık durumum çok iyi değildi, açık kalp ameliyatı oldum. Settar olağanüstü oynadı" dedi.

Sağlık Sorunları ve Ameliyat: Taylan, “Ameliyat olalı 2 yıla yakın bir süre oldu. Geçen yıl çok gerilemiştim. Alkol yok hayatımda, bir sene önce ‘çok kötüyüm’ diyordum, ağır bir by-pass ameliyatı geçirdim” ifadelerini kullandı.

Kız Arkadaşı ve Yönetmenlik: Taylan, kız arkadaşının televizyon yönetmeni olduğunu ve ilişkisini “Yönetmensiz bir iş şefsiz orkestraya benzer” diyerek anlattı. Hülya Avşar, Taylan’ın bu açıklamasına şaşırarak kahkahalarla yanıt verdi: “Senin kız arkadaşın mı var, hiç yakıştıramadım!”