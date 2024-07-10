Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü.

Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, gecede milyonların sevdiği “Neyleyim” şarkısını okuduktan sonra, henüz müzikseverlere ulaşan yeni bestesi “Neyse”yi alkışlar eşliğinde seslendirdi. Hayranlarının bir an olsun yalnız bırakmadığı ünlü sanatçı, etkinlikte sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleşen etkinlik; iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Özge Ulusoy ve Tayyar Işıksaçan’ın başarılı sunumuyla unutulmaz bir geceye sahne olan etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan sanatçı Ahmet Şafak, “Öncelikle bu güzel etkinlik ve bu kıymetli ödül için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkenin farklı alanlarında katma değer oluşturan ve toplumun üretimine ciddi katkılarda bulunan insanların ödül aldığı bu organizasyonu çok kıymetli buluyorum. Toplumumuzun geleceği konusunda sürekli kafa yoran bir sanatçı olarak, bugün burada ödül almaktan öte, emeğin takdir edildiği bir ortamda bulunmak benim için büyük bir onur. Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Aslan Yapım Medya’yı ve 25 yıllık dostum Tayyar Işıksaçan’ı tebrik ediyorum” dedi.