Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Avusturya’yı 2-1 yenerek Euro2024’te çeyrek finale yükselen Milli Takımı kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, EURO 2024'te Avusturya'yı Merih Demiral'ın iki golüyle yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takımı tebrik etti.

Tüm Türkiye’ye büyük sevinç yaşatan Millilere teşekkür eden Başkan Sevim, sporun birleştirici yönüne vurgu yaparak, şunları söyledi: “İktidara geldiğimizde spor müsabakalarına dair düzenlemeler yaparak, altyapıya önem vereceğiz. Milli takımlarımıza destek sağlanacağız. Milli takımı besleyen insan kaynağı sağlayacağız. Arda Güler gibi yetenekli çocuklarımızı tüm spor dallarında keşfedecek bir ekip kurcağız. Dün gece bize büyük gurur ve coşku yaşatan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Harikasınız bizim çocuklar. Başarılarınız daim olsun.”

Kaynak: igf