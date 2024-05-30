1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Birçok tiyatro oyununda ve sinema filminde rol alan Ahmet Uğurlu, 'Tabutta Rövaşata' filmindeki performansıyla tanındı.

'Tabutta Rövaşata'daki performansıyla 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere, 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü

'Eşref Saati', 'Döngel Kârhanesi' gibi yapımlarda da yer alan Uğurlu, son olarak 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde rol aldı.

Bu arada Ahmet Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi.