Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son TÜFE oranına göre açıklanan kira artışıyla memur maaş zamlarının dengesizliğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, artan kira maliyetlerinin memurlar için ciddi bir barınma krizine yol açtığını vurguladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye genelinde memur ve emeklilere yapılan zam oranlarının, son dönemdeki yüksek kira artışlarını karşılamadığını ifade etti.

Bakırlıoğlu, Manisa'da ortalama kiranın 14 bin 500 lira olduğunu, bu rakama yapılan yüzde 65 kira artışının ise 9 bin 400 lira olduğunu belirtti. Bir öğretmenin maaşına yapılan zammın kira artışını karşılamadığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Memura verilen zam, kiraya gelen artışı bile karşılamıyor" dedi.

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki kira artışlarının memurlar için barınma sorununu derinleştirdiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, yeni atanan bir öğretmenin bu şehirlerde ev kiralamasının hayal olduğunu ifade etti. Yüksek kira maliyetleri nedeniyle memurların ev arkadaşı aradığını belirten Bakırlıoğlu, ekonomik buhranın gençleri evlilik ve aile kurma konularında da zor durumda bıraktığını söyledi.

Bakırlıoğlu, TÜİK'in rakamları ve iktidarın ekonomi politikalarıyla oynadığını öne sürerek, memurların yaşam standartlarının ciddi şekilde zorlaştığını dile getirdi. Büyükşehirlerdeki kira göçlerinin arttığını belirten Bakırlıoğlu, bu durumun ülke genelindeki ekonomik dengeleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Hükümetin memurların ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi gerektiğini, aksi halde ekonomik krizin daha da derinleşeceğini savundu. Memurların maaş zamlarının enflasyon oranlarını ve kira artışlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, bu konuda yapılacak düzenlemelerin acil olduğunu belirtti.

CHP'li Bakırlıoğlu, "Yurttaş zamlardan dolayı evinin önündeki arabasına benzin koyamaz hale gelmişken, her gün yeni bir zamma uyanırken; memura verilen bu zam adeta bu insanlarla alay etmektir. Eskiden atanamayan öğretmen sorunu vardı, şimdi barınamayan öğretmen sorunu olacak. Eskiden atanamayan doktor sorunu vardı, şimdi açlıkla sınanan doktor sorunu olacak. Ev sahibi ile davalık olmayan kiracı nerdeyse kalmadı. Özellikle büyükşehirlerde ciddi bir kira göçü başlamış durumda. Büyükşehirlere atanan memur sevinemiyor; kara kara ‘Nasıl ev bulacağım, nerede kalacağım?’ diye düşünüyor. Bakan Şimşek’in yarattığı bu tablo yurttaşımızı çaresiz bıraktı." ifadelerini kullandı.