Kütahya’nın Sultanbağı Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. Yangında ev tamamen yanarken, olay yerine gelen ev sahibi sinir krizi geçirdi.

Kütahya’da ahşap ev yangını paniğe neden oldu (H2)

Kütahya’nın Sultanbağı Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler bitişikteki eve sıçradı

Yangın kısa sürede tüm evi sardı ve bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi, bitişikteki evde ise hasar meydana geldi.

Ev sahibi sinir krizi geçirdi

Yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahibi, evinin alevler içinde kaldığını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ev sahibi Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya İtfaiyesi ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.