Son zamanlarda Deha dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu hakkında, diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Son bölümün finalinin ardından ortaya atılan bu iddialar, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Eroğlu, bu iddialara karşı sessizliğini koruyarak, gündemde kalmaya devam etti.

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla beğeni topladı. Kendine hayran bırakan paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eroğlu’nun zarif ve doğal tarzı, sosyal medyada pek çok yorum ve beğeni aldı.

Ahsen Eroğlu kimdir?

1994 doğumlu Ahsen Eroğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Ailesinin kökenlerinin Bulgaristan’a dayandığı bilinen Eroğlu, kariyerine 2015 yılında “Bir Modern Habil Kabil Hikayesi” dizisiyle adım atmıştır. Diziye 'Zehra' karakteriyle katılan Eroğlu, büyük bir dikkat çekmiştir.

Menajerimi Ara dizisindeki başrolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özellikle bu projeyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Şu an 30 yaşında olan Eroğlu, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.