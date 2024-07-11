Camaro marka araçlarıyla kırmızı ışıkta beklerken, başka bir aracın hızla çarpıp kaçması sonucu ölümle burun buruna geldiler.

Olay, Miami'nin Aventura bölgesinde gerçekleşti. Kızı Anjelik ile kırmızı ışıkta beklerken, bir aracın hızla çarparak kaçtığını belirten Ahu Tuğba, yaşadıkları korku dolu anları Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlattı. "Araçta kırmızı ışıkta beklerken, hızla gelen bir araç bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havaya kalktı ve tekrar yerine oturdu," diyen Tuğba, kazanın büyüklüğünü vurguladı.

"Evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum"

Çarpmanın ardından aracın ön kamerasının arızalı olduğu ve arkadaki kameraların ise ağaçlar yüzünden kazayı kaydedemediği ortaya çıktı. Ahu Tuğba, "Kızımla birlikte ölümden döndük. Sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki," diyerek kazanın ne kadar ciddi olduğunu belirtti.

"Çok korktuk"

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in direksiyonda olduğunu ve kazanın etkisiyle çok korktuklarını ifade etti. "Miami'de Aventura bölgesinde oldu kaza. Anjelik'te ben de çok korktuk. Kırmızı ışıkta beklerken, muhtemelen alkol ya da uyuşturucu almış birisi bize çarparak kaçtı. Önden çeken kamera da arızalıymış, arkadan da ağaçlara denk geliyor, bir türlü çarpan sürücüyü bulamadılar," diye ekledi.

Daha önce bir kasırga sırasında evinin yerle bir olduğunu anlatan Ahu Tuğba, bu kazanın ardından yaşadığı şoku şöyle dile getirdi: "Hastaneden çıktık, trafikte kırmızı ışıkta beklerken araç bize çarptı. Araç o hızla resmen havaya uçtu. O an gözümü kapadım, 'Allahım kızımı koru' dedim." Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, "Her şey üst üste geldi. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk," diyerek yaşadığı büyük şoku ve şükran duygusunu dile getirdi.