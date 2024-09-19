Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecileri girişimlerde bulunsa da, yasal prosedürlerin neden olduğu aksaklıklar nedeniyle süreç gecikmiş durumda.

"Tarih asla belirlenmedi"

Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada cenaze tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti. Calvin, “Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz ABD Dışişleri Bakanlığı yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportumda vize neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek” dedi.

Ayrıca Calvin, “Taziyeleriniz ve dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Doğru cenaze tarihini ve saatini buradan bildireceğim. Bunu haberlerden değil, benden duyacaksınız. Ortada kesinleşen bir tarih veya cami yoktur. Doğru tarihi paylaşacağım,” şeklinde ekledi.

Ahu Tuğba’nın hayranları ve dostları, Anjelik Calvin’in açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Cenaze süreciyle ilgili gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.