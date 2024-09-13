Amerika'da hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın naaşı, yasal prosedürler nedeniyle henüz Türkiye’ye getirilemedi. Bu durum, sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

Anne özlemi tarifsiz

Anjelik, annesine olan özlemini ve yaşadığı zorlu süreci dile getirdiği paylaşımda, Ahu Tuğba’ya duyduğu sevgiyi ifade etti. Henüz annesinin naaşına kavuşamayan Anjelik, bu duruma olan isyanını ve derin üzüntüsünü de paylaştı.

Ahu Tuğba’nın vefatı, Türk sinema dünyasında büyük bir boşluk yaratırken, kızı Anjelik’in sosyal medya üzerinden yaptığı bu içten paylaşım, takipçilerini duygulandırdı.

İşte o paylaşım...