Tiyatro severlerin büyük beğeniyle takip ettiği klasik oyun Ahududu, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü, saat 20:30’da AKM Yunus Emre Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Joseph Kesselring'in yazdığı ve komedi türünün önemli eserlerinden biri olan Ahududu, hem sürükleyici konusu hem de unutulmaz karakterleriyle dikkat çekiyor.

Komediyi zekice harmanlayan oyun, iki yaşlı kadının çevresinde gelişen olayları mizahi bir dille ele alırken, izleyicilere hem güldürüp hem de düşündürüyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sahne tasarımıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan bu performans, tiyatro severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.