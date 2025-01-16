Aidat artışlarının yalnızca olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararlarla yapılabileceğine dikkat çeken Kiraz, yöneticilerin genel kurul kararı olmadan artış yapmalarının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Fahiş artış durumunda, bağımsız bölüm sayısının üçte biri kadar imza toplanarak olağanüstü genel kurul talep edilebileceğini belirtti.

Lüks harcamalar aidata yansıtılıyor

Aidatlarla ilgili bir diğer sorun ise lüks harcamaların aidatlara yansıtılması. Kiraz, havuz, çocuk kaydırağı gibi eklemelerin lüks harcamalar olduğunu ve bunların maliyetinin yalnızca talep eden malikler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Ortak alanlardaki harcamalar ise tüm maliklere yansıtılmalıdır.

Kiracının sorumluluğu ve ödemeyeceği giderler

Kiracılar yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu olup, demirbaş masraflar ve kalıcı tesisat giderleri maliklere aittir. Kiracılar, işçi özlük hakları veya asansör değişimi gibi giderleri ödemez.

Genel kurul kararları geçersiz oluyor

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, aidatların Kat Mülkiyeti Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'na uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kira sözleşmesindeki "tüm giderler kiracı tarafından ödenir" gibi hükümler geçersizdir.

İtiraz hakkı ve katılım önemli

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, aidatlarla ilgili şikayetlerin çoğunlukla genel kurul toplantılarına katılmama nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Katılımcıların, toplantılara katılmadıkları takdirde, alınan kararlara itiraz etmek için şerh koyarak imza atmaları gerektiğini hatırlattı.

Profesyonel yöneticilik ve denetim ihtiyacı

Hukukçular, site ve apartman yöneticiliğinin profesyonel bir meslek haline getirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirterek, bu adımın mağduriyetlerin önlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.