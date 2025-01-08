Bakanlıktan, pırlanta firmasıyla anlaşma iddialarına yanıt geldi

Sosyal medyada gündem olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firmasıyla anlaşma yaptığına dair iddialar üzerine bakanlık açıklama yaptı. Bakanlık, basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaları reddetti.

Açıklamada, "Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" denildi. Ayrıca, bazı firmalar tarafından kamu kurumlarına zaman zaman indirim ve promosyon tekliflerinin gönderildiği ifade edilerek, bu tür bilgilendirmelerin yalnızca personel için olduğunu ve özel bir anlaşma olmadığını vurgulandı.

Bakanlık, kamuoyunu yanıltıcı iddialara karşı net bir duruş sergileyerek, sadece bilgilendirme amaçlı gönderilen teklifler hakkında açıklamada bulundu.