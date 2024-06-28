Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Aile Boyu Spor Keyfi" etkinliği, Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 1 Temmuz'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 09.00-10.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Etkinlikte yetişkinler yoga, zumba ve pilates yapma imkanı bulurken, çocuklar jimnastik ve zumba yapabilecek. Uzman eğitmenlerin yönlendireceği bu aktiviteler yaz boyunca devam edecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Güne sağlıklı ve zinde bir başlangıç yapmak isteyen tüm Bucalıları Hasanağa Bahçesi'ne bekliyoruz. Matınızı da alın gelin."