Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Aile Boyu Spor Keyfi" etkinliği, Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 1 Temmuz'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 09.00-10.00 saatleri arasında düzenlenecek. 

Etkinlikte yetişkinler yoga, zumba ve pilates yapma imkanı bulurken, çocuklar jimnastik ve zumba yapabilecek. Uzman eğitmenlerin yönlendireceği bu aktiviteler yaz boyunca devam edecek. 

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Güne sağlıklı ve zinde bir başlangıç yapmak isteyen tüm Bucalıları Hasanağa Bahçesi'ne bekliyoruz. Matınızı da alın gelin."

Buca Belediyesi Aile Boyu Spor Keyfi

Editör: Kardelen Başol