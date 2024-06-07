Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yaklaşan bayram dolayısıyla öne çekerek, hanelere toplam 4 milyar TL ödemenin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirterek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.



Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiyenin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.