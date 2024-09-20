Eskişehir’de yaşanan olayda, rapor alamayan bir annenin aile hekimine saldırması sonucu gözaltına alındığı bildirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Favziçakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde, Y.C. isimli bir anne, oğluna sağlık raporu almak amacıyla gittiği aile hekimini darbetti. Olay, aile hekimi A.D.’nin, Y.C.’nin oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesi ve rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine meydana geldi.

Saldırı anı

Y.C., aile hekiminin bu açıklaması sonrasında saldırıya geçerek A.D.’ye saldırdı. Aile hekimi, başını evrak dolabına çarpıp yere düşerken, Y.C. yerde de saldırısını sürdürdü. Olayın gürültüsü, hastane çalışanları ve sıra bekleyen hastalar tarafından duyuldu ve araya girilmesiyle Y.C. odadan uzaklaştırıldı.

Gözaltı ve tedavi süreci

Olay sonrası “beyaz kod” verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Y.C.’yi gözaltına aldı. Yaralanan aile hekimi A.D., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, A.D.’yi hastanede ziyaret ederek bilgi aldı. A.D.’nin tomografisi çekilirken, müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.