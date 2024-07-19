Kandemir, şiddet, iş yükü ve özlük hakları gibi sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kandemir, "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunlar uzun süredir artarak devam ediyor. Yeni Sağlık Bakanımızın yaptığı iyileştirme açıklamalarını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Son açıklaması ile değişim sinyali veren Sayın Bakanımıza bu değişim için çağrıda bulunmak istiyoruz. Sahada bu işi yürüten bizler olmadan masa başı bir planlama sağlıklı bir karşılık bulmayacaktır. Bunu önceki dönemlerde yaşadık. Hem çalışan memnuniyetinde hem de hasta memnuniyetinde ne yazık ki düşüş oldu. Bizler yeni planlamada tecrübe ve deneyimlerimizle katkıya hazırız. Bu konuda sahada görev yapan yetkin isimlerin planlama sürecine dahil edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Dr. Kandemir, acil çözüm bekleyen sorunları vurgulayarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu çağrıda bulundu:

"Sağlık hizmetlerinin temel ayağı olan birinci basamakta çalışan meslektaşlarımız, şiddet, angarya ve özlük hakkı kayıpları gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durum sadece çalışanların değil, aynı zamanda hasta memnuniyetinin de olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Aile hekimliği çalışanları olarak, sizin liderliğinizdeki bakanlığın bu sorunları ivedilikle çözme konusundaki kararlılığınızı bekliyoruz. Bu çözümler, sadece çalışma koşullarımızı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda hasta memnuniyetini de artıracaktır. Bu noktada, AHESEN olarak sunduğumuz çözüm önerileriyle sürece katkı sağlamaya hazırız.Sizden ricamız, bu önemli konuyu en kısa sürede gündeminize almanız ve bu sorunlara yönelik somut adımlar atmanızdır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesi için bu adımların hayati önem taşıdığına inanıyoruz."