Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yaşanan mağduriyetlere karşı Ekim ayından bu yana uyarılarda bulunduklarını ancak seslerinin duyulmadığını belirterek, konunun aciliyetine vurgu yaptı.

Emek göz ardı ediliyor

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliği sistemine entegre edilen birçok kesintinin çalışanları mağdur ettiğine dikkat çekti.

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Bu kriterlere bağlı olarak yapılan kesintilerin yanı sıra şimdi de nüfus kaydırmaları, çalışanları hem maddi hem de idari açıdan zora sokmuş durumda. Özellikle ay sonlarında yapılan bu işlemlerin, tüm işlemlerini tamamlamış aile hekimleri için haksızlık yarattığı belirtiyor.

Vergi yükü altında eziliyoruz

Dr. Ahmet Kandemir, “Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) gelmeyen hastalardan yapılan kesintiler ile yüksek vergi yükü, aile hekimliği çalışanlarının sırtındaki yükü artırıyor. Hem finansal hem de psikolojik baskı altındaki çalışanlar olarak sistemin sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etmek gerekiyor” dedi.

Dr. Kandemir, “Meslektaşlarımızın çalışma koşulları iyileştirilene kadar uyarılarımıza, mücadelemize ve eylemlerimize devam edeceğiz. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz.”