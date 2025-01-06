Aile Hekimleri ve Sağlık Çalışanları, Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali ve daha iyi çalışma koşulları talepleriyle yeniden greve gitti. Daha önce iki kez iş bırakan sağlıkçılar, bu kez 5 gün sürecek bir grev başlattı.

Grevin kapsamı ve destekçiler

Greve, 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimleri, ebe ve hemşireler katılırken, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 günlük iş bırakma eylemiyle destek verecek.

Sağlık çalışanlarının talepleri

Sağlık çalışanları, grev kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlanması, hekim başına kayıtlı hasta sayısının 2 bin kişi ile sınırlandırılması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi gibi taleplerini yineliyor. Ayrıca, çalışanlar teşvik ve performans sistemine dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan ve enflasyon karşısında erimeyen adil bir ücret talep ediyor.

Sendikadan sert açıklama

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, Sağlık Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

“Kasım ayından bu yana eylemlerimiz sürmesine rağmen Bakanlık, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayış sergilemiyor. Halkımız nitelikli sağlık hizmeti, biz sağlık çalışanları da adil ücret ve insanca çalışma koşulları hak ediyoruz.”