Aile hekimleri, "eziyet ve zulüm yönetmeliği" olarak adlandırdıkları düzenlemelere karşı 6-10 Ocak tarihleri arasında yeniden iş bırakma eylemi başlatıyor. Bu eylemde, hekimler, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukları ve hükümetin uygulamalarını protesto edecek.

Aile sağlığı çalışanları, 2024 yılının kasım ve aralık aylarında belirli sürelerle iş bırakmıştı. Şimdi, 6-10 Ocak tarihleri arasında yine iş bırakacaklarını duyuran sağlık emek meslek örgütleri, açıklamalarını illerin sağlık müdürlükleri önünde yapacak. 8 Ocak’ta ise sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında iş bırakılacak.

Reçeteye müdahale ve aile hekimlerinin durumu

Aile hekimleri, reçetelerine yapılan müdahalelere dikkat çekerek, reçete parasının ya hekim ya da hasta tarafından ödenmesi gerektiğini belirtiyor. Hekimler, söz konusu yönetmelikler ve uygulamalara karşı tepkilerini dile getiriyor ve sağlık sistemindeki olumsuz değişikliklerin daha da derinleşmesine karşı duruyor.

İş güvencesizliği ve Sağlık Bakanlığının yaptırımları

Aile hekimleri, sağlık çalışanlarının iş güvencelerinin olmadığını, sözleşmelerinin ise hükümet tarafından keyfi şekilde iptal edilebileceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin, eylemlerin devam etmesi halinde sözleşmelerin feshedileceğini açıklaması, sağlık çalışanlarında güvensizlik yaratmış durumda.

Ücret kaybı ve aşı temini sorunu

Eyleme katılan hekimler, puanlama sistemi ve memnuniyet anketlerinin, hekimlerin sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, tetanoz, hepatit gibi aşıların bulunmaması, sağlık hizmetlerinin kalitesizleşmesine yol açıyor.

Sağlık Bakanlığı ile hekimler arasında artan gerilim

Hekimler ile Vatandaş Karşı Karşıya Gelebilir Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, birinci basamak sağlık sisteminin, kurucu hekimlik ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmeden, sağlık sistemindeki iyileşmenin mümkün olmadığını vurguladı. Azap, “Sağlık Bakanlığı, hekimlerle vatandaşı karşı karşıya getirecek düzenlemeler yapıyor” dedi.

Sağlıkta performans ticarileşmeye dönüşüyor

Alpay Azap, sağlık sistemindeki performans odaklı yaklaşımın ticarileşmeye yol açtığını belirterek, "Aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerekir. Hekimler insanca yaşamaya yetecek ücret almalı" diyerek, sağlık çalışanlarının daha insaflı bir ücret alması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakanlık, sağlık çalışanlarını "yok sayıyor"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Türkü Yağmur Nehir, her geçen gün yeni bir yönetmeliğin çıktığını, ancak hekimlerin taleplerinin görmezden gelindiğini belirtti. Nehir, "Bu kadar sendika bir araya geliyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir" diyerek, Bakanlık tarafından 28 bin aile hekiminin yok sayılmasını protesto etti.