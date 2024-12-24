Sağlık Bakanlığı, 30 Ekim 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimliği uygulamalarında önemli değişiklikler yaptı.

Aile hekimlerinin rolü güçleniyor

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, aile hekimlerinin sağlık hizmetlerinin ilk durağı olduğunu belirtti. 36 yıllık deneyime sahip olan Dr. Memiç, 2007'den beri aynı merkezde çalıştığını ve hastalarını yakından tanıdığını ifade etti. Aile sağlığı merkezlerinin her yaş grubuna hizmet verdiğini ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tarama ve izlem çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı.

Acil servislerdeki yoğunluk azalacak

Dr. Memiç, bazı hastaların gereksiz yere acil servisleri meşgul ettiğini belirterek, "Biz hastaları tanıyoruz, ne olduklarını bir bakışta anlayabiliyoruz. Ancak bazı hastalar direkt acil servislere gidiyor ve gereksiz yere acilleri meşgul ediyor. Oysa ilk bize gelmeliler. Gerekirse biz onları doğru şekilde yönlendirebiliriz" dedi. Yeni yönetmelikle birlikte kronik hastalıkların takibinin daha etkin bir şekilde yapılacağını ve aile hekimlerinin hastalarını düzenli arayarak sağlık durumlarını takip ettiğini söyledi. Bu durumun, erken teşhis ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Maddi ve manevi iyileştirmeler

Yeni düzenlemenin aile hekimliği hizmetlerini güçlendirdiğini belirten Dr. Memiç, "Yönetmelik, hem maddi hem manevi açıdan mesleğimizi daha iyi yapmamızı sağladı. Meslektaşlarım da bu değişikliğin faydalı olduğunu fark etti. Bu düzenleme sayesinde hem hastalara daha iyi hizmet verebiliyoruz hem de aile hekimliğinin önemi artıyor" diye konuştu. Dr. Memiç, yeni yönetmelikle birlikte aile sağlığı merkezlerinde çalışanların gelirlerinde de yüzde 20-25 oranında artış olduğunu ekledi.

Halk sağlığına katkı sağlayacak

Van'da görev yapan aile hekimleri de yeni yönetmeliğin halk sağlığına önemli katkılar sunacağını belirtti. Halilağa Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Dr. Yunus Emre Korkmaz, yönetmeliğin aile hekimlerinin çalışma süreçlerini desteklediğini ve akılcı ilaç kullanımı konusunda önemli maddeler içerdiğini ifade etti. Dr. Korkmaz, "Bu yönetmelik, bizlerin hedeflere ulaşabilmesi için bir rehber niteliği taşıyor. Daha önce uygulamaya çalıştığımız bu ilkeler, yönetmelik ile birlikte teşvik edici bir boyut kazandı" dedi.

Hastaların görüşleri

Dr. Memiç’in hastalarından emekli astsubay Remzi Karakuş, aile sağlığı merkezinde aldığı hizmetlerden memnun olduğunu belirtti. Karakuş, "30 yıldır aynı mahallede yaşıyorum. Doktorumuz her konuda bize yardımcı oluyor. İlaçlarımızı yazıyor, tahlillerimizi yaptırıyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Tüm sağlık ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor" dedi.

Yeni yönetmeliğin etkileriyle birlikte aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerin daha da etkin hale gelmesi ve acil servislerdeki gereksiz yoğunluğun azaltılması bekleniyor.