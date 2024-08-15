Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, 25 yaşındaki torununu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, gece saatlerinde Küçücek İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti ve büyük bir şok etkisi yarattı.

Olayın detayları

Olay, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dede H.K., elindeki bıçakla torununu karın bölgesinden bıçakladı.

Genç adamın hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, M.A.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Genç adamın durumunun ağır olması nedeniyle, daha ileri tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. M.A.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Dede gözaltına alındı

Olayın ardından, H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.