Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Alper Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Aile” logosu yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Bulut'un minimalist ve özgün tasarımı, sevgisi, güveni ve dayanıklılığı gibi aile yapıları estetik bir biçimde yansıtılarak jüriden tam olarak alınmadı.

Tebrikler ve ödül töreni

Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever, ödüllü tasarımcı Alper Bulut ve danışman akademisyen Doç. Dr. Ekin Boztaş'ı makamında ağırladı. Başarısından dolayı Alper Bulut'a “Teşekkür Belgesi” takdim eden Prof. Dr. Cansever, tasarımın anlam derinliğini ve özgünlüğünü övdü. Enstitü müdür yardımcıları Doç. Dr. Elif Ulu ve Doç. Dr. Nedim Özdemir de Bulut'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

“Sevgi ve bağlılığı tasarımla anlattım”

Tasarladığı logoda geleneksel Türk motiflerinden esinlendiğini yazan Alper Bulut, şu ifadeleri kullandı: Logoda yer alan kalp gösterir sevgiyi, kırmızı Türk motifleri mili değerleri ve kan bağını, el ele tutuşmuş anne-baba-çocuk figürleri ise aileyi desteklemek ve dayanışmayı simgeliyor. Akademik eğitimim, tasarım anlayışımın olaylarında önemli bir rol oynadı. Bu süreç olan destek hocam Doç. Dr. Ekin Boztaş'a teşekkür ederim."

Yarışmaya yoğun katılım sağlanandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın planlamasına toplamda 527 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 327'si şartnameye uygun bulunarak değerlendirmeye alındı. Jüri, özgünlük kriterini sağlayan 61 tasarımlı finale taşındı. Yapay zeka destekli ya da hazır görsellerden oluşan konfigürasyonların bakımında değerlendirilmesi dışında bırakıldı. Titiz bir inceleme sürecinin ardından Alper Bulut'un aile sistemini başarıyla ifade eden birinci tasarım seçildi.