Fon kapsamında evlenecek gençlere destek olmak için "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" de başlatıldı.

Proje kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlere ödeme onaylandığında 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Ayrıca, evlilik hizmetleri ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan bu yoğun başvuru, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerinin desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonun başlatılmasından bu yana yapılan başvuru sayısının 9 bin 485'e ulaştığını belirtti. Projede pilot illerin belirlenmesinde deprem riski göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Göktaş, Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde pilot uygulama yapıldığını açıkladı.