Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini ve ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan, Mayıs ayında resmi nikâhlarını gerçekleştiren 1.203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Aile ve Gençlik Fonu'nun amacı

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla kurulduğunu vurguladı. Aile kurmayı teşvik etmenin ve aileleri güçlendirmenin ana hedefleri olduğunu belirten Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı adımlar atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini söyledi.

Fonun sağladığı destekler ve başvurular

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarını belirtti. Bugüne kadar 9.992 çiftin başvuru yaptığı fon kapsamında, şartları sağlayan 2.976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini paylaştı.

Pilot uygulama ve genişleme planları

Projenin pilot uygulamasının deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikâhlarını 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiren çiftlerin hesaplarına yatırdıklarını hatırlattı. İkinci etap ödemelerinin ise Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını söyledi.

Gelecek planları

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemelerin gerçekleştirileceğini ve bu desteği tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu adımın, genç çiftlerin evlilik sürecinde maddi destek sağlayarak, aile kurmalarını kolaylaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

Bu projenin Cumhurbaşkanının vizyonuyla hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, genç çiftlere yönelik desteğin artarak devam edeceğinin altını çizdi.