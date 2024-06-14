Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvurduğunu belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi. Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.