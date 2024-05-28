VİYANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) merkezinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, 60 yıl önce bu ülkeye gelen vatandaşların, dört nesildir Avusturya ile uyum ve barış içinde yaşadığını ifade etti.

- "Avusturya'daki Türk toplumunun güçlü varlığı, gurur kaynağı"

Buradaki Türk toplumunun, yıllar içinde elde ettiği başarılar ve kazandırdığı değerlerle artık bu ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:



"Avusturya'daki Türk toplumunun güçlü varlığı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bugün artık Avusturya’da 300 binden fazla Türk kökenli vatandaşımız bulunuyor. Burada doğmuş, büyümüş nice akademisyenimiz, sanatçımız, yazarımız, doktorumuz, mühendisimiz ve başarılı iş insanımız, Türkiye'nin en büyük gurur kaynağıdır."

Türk vatandaşlarının kendi kimliklerini koruyarak, yaşadıkları bu ülkeyle kurdukları güçlü aidiyet bağının, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin de gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Göktaş, bu gelişmede kurulan güçlü sivil toplum geleneğinin katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

- ATİB'e çalışmalarından ötürü övgü

Göktaş, "Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği, vatandaşlarımızın ana vatanı, ana dili ve kültürüyle güçlü bağlar kurması adına çok değerli faaliyetler yürütüyor. Verdiği eğitimler, yürüttüğü projeler, kadın, gençlik ve aile çalışmaları, hizmetleri bir çatı altında toplayan ATİB, bu alanlarda başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda, bu kuruluşun aile ve kadınlar için yürüttüğü faaliyetleri çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ATİB'in yalnız Viyana'da değil, tüm Avusturya'da yüzlerce aileye ve kadına danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Göktaş, aile bağlarının, Türk toplumunu gurbette birbirine kenetlediğini ve güçlü kıldığını ifade etti.

Göktaş, ATİB ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının aile bağının güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Avusturya'nın her noktasında yaşayan binlerce insana ulaşan ATİB, bu anlamda ailenin korunmasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile bağlarının güçlü olmasında saklıdır." görüşünü paylaştı.

Avusturya'da milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda Avusturya'ya değer katan, çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa edildiğini vurgulayan Göktaş, bunun Avusturya devlet kurumları ile yürütülen ilişkilerin oldukça sağlam bir zeminde ilerlemesine de katkı sağladığını aktardı.

Göktaş, ATİB'in 62 dernek ve 115 bin aktif üyesi ile Avusturya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu, bu yapının vatandaşlara güvenli bir liman olmaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

- "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ülkemizin kıymetli temsilcisi olarak görüyoruz"

"Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru bizleri yakından ilgilendiriyor." ifadesini kullanan Göktaş, "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin her birini ülkemizin kıymetli birer temsilcisi olarak görüyoruz. Bu anlamda onların refahı, başarısı için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize bağlı, ülkemize vefalı kardeşlerimizin biz de her zaman yanındayız." dedi.

Bakan Göktaş, Avrupa'daki Türklerin en son 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yardımına koştuğunu, ATİB'in de kısa sürede ulaştırdıkları yardımlarla deprem bölgesindeki vatandaşların yarasına merhem olduğunu sözlerine ekledi.

