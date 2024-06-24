ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığının iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 55'inci Cezayir Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere gittiği Cezayir'de, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Göktaş, Türkiye ile Cezayir arasındaki bağın iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini vurgulayarak, büyükelçilik görevinde bulunduğu sürede Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları sağlamlaştırmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Cezayir'de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkiler alanında önemli köprü vazifesi gördüğünü aktaran Göktaş, "Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Cezayir'deki iş insanlarının yaptıkları işleri görevde bulunduğu sürede yakından takip ettiğinin altını çizerek, her zaman onların yanında olacaklarını bildirdi.