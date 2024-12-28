Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, Bakanlık olarak davanın başından itibaren süreci yakından takip ettiklerini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağı sözünü verdiklerini ifade etti.

"Adaletin yerini bulması için gereken adımlar atılacak"

Bakan Göktaş, açıklamalarında, Narin Güran'ın kaybolmasından sonra yapılan soruşturmanın önemine değinerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak adaletin sağlanması için gereken tüm desteği verdiklerini vurguladı. “Bu olayın tüm sorumlularının adalet önünde hesap vermesi için Bakanlık olarak süreci kararlılıkla takip ettik ve takip etmeye devam edeceğiz” dedi.