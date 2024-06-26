Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen program kapsamında, doğa ve deniz temalı gençlik kampları yıl boyunca çeşitli illerde düzenleniyor. Bu kamplarda çocuklar, tatil dönemlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendiriyor.

Gençlik kamplarında uzman eğiticiler eşliğinde çeşitli eğitimler verilirken, deniz ve havuz etkinlikleri, at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, el sanatları gibi aktiviteler düzenleniyor. Ayrıca tiyatro, müzik etkinlikleri ve trekking gibi kültürel faaliyetler de kampların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bu yılın kış döneminde Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı ve Mersin Silifke Deniz Kampı'nda toplam 278 çocuk faydalandırılırken, 2024 Yaz Dönemi için Hatay Arsuz ve Mersin Silifke Deniz Kampları ile Samsun Nebiyan, Ladik ve Sakarya Pamukova Doğa Kampları da planlama aşamasında bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençlik kampları, çocukların doğayla iç içe zaman geçirmelerini sağlarken, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.