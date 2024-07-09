Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlara hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla "Hizmetler Başvuru Rehberi" oluşturdu. Bu rehberde, aile ve toplum hizmetlerinden çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlardan engelli ve yaşlı hizmetlerine kadar pek çok konuda detaylı bilgiler sunuluyor.

Sosyal hizmetlerin kapsamı

Rehberde, Bakanlığın sunduğu hizmetlerin kapsamı, başvuru esasları, hizmetten faydalanabilecek kişiler, başvuru birimleri ve gerekli belgeler gibi konular kapsamlı olarak anlatılmıştır. "Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler", "Çocuk Hizmetleri", "Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler", "Engellilere Yönelik Hizmetler" ve "Yaşlılara Yönelik Hizmetler" gibi başlıklar altında 11 ana konu ele alınmıştır.

Koruyucu ve önleyici programlar

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlar için koruyucu ve önleyici programlar sunuluyor. Bu programlar, adil, arz odaklı ve etkin bir şekilde uygulanarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Çocuk hizmetlerinde aile odaklı yaklaşım

Bakanlık, çocuk hizmetlerini aile odaklı bir anlayışla yürütmekte ve farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendirmektedir. Rehberde, koruma ve bakım hizmetleri, gündüz bakım hizmetleri ve koruyucu hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Kadınlara yönelik hizmetler

Şiddete maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kadınlara yönelik danışmanlık, rehberlik ve izleme hizmetleri rehberde detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı hizmetler de rehberde bulunmaktadır.

Engelli ve yaşlı hizmetleri

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik bakım ve sosyal yardımların detayları da rehberde yer almaktadır. Aile yardımları, barınma-gıda yardımları, sağlık yardımları ve eğitim yardımları gibi konular rehberde açıklanmıştır.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yapılan çalışmalar da rehberde yer almaktadır. İstihdam, ücretsiz seyahat ve şehitlerin isimlerinin verilmesi gibi konular hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bakanlığa yapılacak bağışlar ve yardımlar, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü ve uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları da rehberde ele alınmıştır.

Bakanlığın hazırladığı "Hizmetler Başvuru Rehberi"ne https://www.aile.gov.tr adresinden ulaşılabilir.