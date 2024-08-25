Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla Gaziantep’te ‘Çocuk Kampı’ düzenliyor. 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta, bakım hizmetlerinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve sunulan hizmetlerin mevcut durumu değerlendirilecek.

Çocukların görüşleriyle gelecek planlanıyor

Bakanlık, çocuk bakım hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve çocuk dostu yaklaşımlar geliştirmek amacıyla bu özel kampı hayata geçiriyor. Gaziantep’te düzenlenecek olan etkinlikte, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, bakım personeli, meslek elemanları ve Bakanlık personeli bir araya gelecek. Ayrıca, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller de kampta yer alacak ve çocuklarla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Aidiyet duygusu ön planda

Kampta, çocuk bakım kuruluşlarının kalite standartlarının iyileştirilmesi hedeflenirken, hizmetlerin planlamasında çocukların görüşleri önemli bir rol oynayacak. Çocukların aidiyet duygusunu güçlendirecek yeni yaklaşımlar ve hizmet iyileştirmeleri ele alınacak. Dünyada az sayıda ülkenin uyguladığı kuruluş bakımı hizmetine yönelik yöntemler de bu kampta değerlendirilecek ve ülkemizdeki hizmetlerin kalitesine katkı sağlanacak.

İlham verici buluşmalar

Kuruluş bakımı hizmetinden geçmiş yetişkin rol modeller, kampa katılan çocuklarla bir araya gelerek onların sorularını yanıtlayacak ve rehberlik edecek. Bu etkileşimle çocukların geleceğe dair daha güçlü bir aidiyet ve umut geliştirmeleri amaçlanıyor.

Meslek elemanlarına eğitim ve süpervizyon

Kamp boyunca sadece çocuklar değil, bakım personeli ve meslek elemanları da gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler ve süpervizyon desteği alacak. Bu süreç, bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, kamp boyunca çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

12 ilden 95 katılımcı

Gaziantep’te düzenlenen kampa Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Muğla, Mersin, Konya, Trabzon, Samsun ve Niğde’den belirli sayıda çocuklar, bakım personeli, meslek elemanları ve Bakanlık personeli olmak üzere toplamda 95 kişi katılacak.