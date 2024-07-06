Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin görünürlüğünü artırmak için yeni bir adım attıklarını duyurdu. "Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder" temasıyla kutlanan bu özel gün kapsamında, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Kadınlara iş desteği

Bakan Göktaş, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, kadın kooperatiflerine birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu projelerle, kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını yaratmalarına destek olduklarını vurguladı.

"Ben De Varım" uygulaması

Göktaş, e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla "Ben De Varım" uygulamasını devreye soktuklarını açıkladı. https://kadingirisimci.gov.tr/ web sitesi üzerinden erişilebilecek bu uygulama, kadın kooperatiflerinin tek bir platformda toplanmasını sağlayacak.

Eğitim ve destek projeleri

Bakan Göktaş, bugüne kadar 1.012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını ve çeşitli eğitimlerle yaklaşık 45.000 kişiye ulaştıklarını belirtti. Ürün geliştirme, gıda güvenliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda eğitimler verdiklerini ifade etti.

Kırsalda yaşayan kadınlara müjde

Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile imzalanan "IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü" ile kadın girişimcilerin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlayacaklarını duyurdu. Bu protokol kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ücretsiz "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi" verileceği müjdesini de paylaştı.