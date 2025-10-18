Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni sosyal destek programlarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, doğum yardımı kapsamında bugüne kadar 477 bin 639 anneye toplam 4,6 milyar lira ödeme yapıldığını belirterek, “Ekim ayı ödemeleri 30 Ekim’de annelerin hesabına yatacak” dedi.

“Genç nüfus Türkiye’nin en büyük gücü”

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 4’ten 3’e düştüğünü ve evlilik ile ebeveyn olma yaşının yükseldiğini belirten Göktaş, genç nüfusun ülkenin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

“Avrupa’ya kıyasla hâlâ genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ancak nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Bu nedenle nüfus politikalarına yönelik yeni adımlar atıyoruz.”

81 ili kapsayan Aile Çalıştayı sonrasında 2023’te Aile Şurasını düzenlediklerini hatırlatan Göktaş, 2024–2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planının uygulamaya geçtiğini söyledi.

Evlilik kredisi yükseldi: 250 bin liraya kadar destek

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere verilen faizsiz kredi miktarının artırıldığını duyurdu.

“İlk aşamada 18–29 yaş arasındaki gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin liralık kredi sağlıyorduk. Yeni düzenlemeyle 18–25 yaş grubuna 250 bin, 26–29 yaş grubuna 200 bin lira destek vereceğiz.”

Göktaş, fona şu ana kadar 160 binden fazla çiftin başvurduğunu, evlilik öncesi eğitimlerin de programa dahil edildiğini ifade etti.

Aile Yılı ve yeni projeler

2025’in Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda Aile Akademileri, Uluslararası Aile Forumu ve Aile Festivalleri düzenlendiğini söyledi.

“MÜSİAD ile imzaladığımız protokol kapsamında, üye firmalar evlenen çalışanlarına 3 asgari ücret, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek sağlayacak.”

Ayrıca memurlar için yarı zamanlı çalışma modeli geliştirildiğini, aile dostu şehirler üzerine akademisyenlerle yeni bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Doğum yardımı sistemi genişliyor

Doğum yardımı sistemine ilişkin yeni düzenlemelere değinen Bakan Göktaş, destek miktarlarını şöyle sıraladı:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL

İkinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşına kadar aylık 5 bin TL Tarihin en büyük kripto para operasyonu! İçeriği Görüntüle

“Bu kapsamda bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısı 477 bin 639, toplam ödeme tutarı 4,6 milyar lira oldu.”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem

Bakan Göktaş, TÜBİTAK, TÜİK ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele sıfır tolerans ilkesiyle yürütülüyor. Dijital şiddet ve ısrarlı takip de araştırmaya dahil edildi. Bu veriler, yeni politikaların temelini oluşturacak.”

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

Şehit yakınları ve gazilerle yürütülen projelere de değinen Göktaş, “Terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçti. Bu süreci şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte inşa ediyoruz.” dedi.