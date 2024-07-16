Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmek amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırladı. Kılavuzda, tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere güvenilir kaynaklardan erişim sağlama, burs olanakları, diğer geçiş imkânları (yatay geçiş, dikey geçiş vb.), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve sıkça sorulan sorular gibi konu başlıkları bulunuyor.

Kılavuzda velilere tercih döneminde çocuklarına yaklaşımı için şu öneriler maddeleştirilmiş olarak bulunuyor:

Bu süreçte çocuğunuza destekleyici ve yönlendirici bir tutum sergileyin.

Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Bu tercih dönemi, hayatlarının sorumluluğunu alacakları ve belki de sizden uzakta yeni bir yaşam alanı kuracakları bir süreçtir.

Çocuğunuzu bu süreçte motive edin ve doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destek olun.

Karar vermenin zor olduğu bu dönemde, çocuğunuzun aklına gelmeyen veya gözden kaçırabileceği ayrıntılara dikkat ederek anlamlı bir destek sağlayın.