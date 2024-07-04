Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarıyla birlikte teknede güneşlenip oynarken çekildiği fotoğraf karelerine kısa sürede beğeni yağdı. Hayranlarının ve takipçilerinin yakın markajında olan Aslışah Alkoçlar iddialı fiziği ve Hülya KoçyiğitE benzerliği ile de çok konuşuluyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünya evine girmişti. Görkemli düğün töreni sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti. Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamış; bundan 1 yıl önce kızları Ada dünyaya gelmişti.