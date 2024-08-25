Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Aizanoi Kısa Film Festivali"nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Festival, özellikle amatör ruhuyla dikkat çekerken, bu yılki organizasyonun otantik ve masalsı havası katılımcılardan tam not aldı.

"Sanat iyileştirir, sinema şenliktir"

Yönetmen, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, festivalin özgün ruhuna dikkat çekerek, "Bu festival, diğerlerinden çok farklı. Dördüncüsünün önceki yıllara göre daha otantik, masalsı bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim. Finalde Nazım Hikmet belgeselinin izlenmesi beni ayrıca gururlandırdı. Ay ışığı altında film izlemek, sinemaseverler için unutulmaz bir deneyim oldu. Türkiye'nin her kasabasında bu tür festivallerin yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Çavdarhisar’da bir pilot model olarak geliştirilen festival hakkında konuşan Özgentürk, "Bu tür festivallerin 2 bin yıllık bir kentin dibinde yapılması, sanata ve tarihe verdiğimiz önemi gösteriyor. Anadolu'nun zengin renklerini ve kültürel çeşitliliğini bir araya getiren bu festivaller, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İki kategoride ödüller verildi

Festivalde, "Yollar, Göçler ve Yemekler" ile "Çevre Etiği" ve "Doğa Felsefesi" olmak üzere iki ana kategoride ödüller dağıtıldı. Nebil Özgentürk’ün başkanlığını yaptığı "Yollar, Göçler ve Yemekler" kategorisinde, kurmaca dalında Özge Uçar Çığşar’ın "Yollarda" filmi birinci olurken, belgesel dalında ise Hasan Ete’nin "İyi Ölüm" adlı çalışması ödüle layık görüldü.

"Çevre Etiği" ve "Doğa Felsefesi" kategorisinde ise kurmaca dalında Volkan Karataş’ın "Mutlak" filmi birinciliği elde etti. Bu kategorinin belgesel dalında ise Ezel Avcı’nın "Derin Çığlık" belgeseli birinci oldu.

Ahmet Uluçay Ödülü "Nefes" filmine

Festivalin bu yılki özel kategorisi olan "Ahmet Uluçay Ödülü", Cem Terbiyeli’nin "Nefes" filmine verildi. Diğer özel ödüller arasında "Meter Steunene Ödülü"nü Emirhan Akaslan ve Kerem Tekinalp’in "Portakal Bahçesi" yapımı alırken, "Yerel Jüri Ödülü" ise Aizada Alymbek’in "Yuva" filmine verildi.

Festival süresince, ödüllü kısa filmlerin gösterimleri, söyleşiler, sahne performansları ve çeşitli sanat atölyeleri gerçekleştirildi.