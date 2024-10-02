Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Slavia Prag, 3 Ekim Perşembe günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da gerçekleşecek bu önemli mücadele, hem takımlar hem de futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Maç detayları

Tarih: 03 Ekim 2024

Saat: 19.45

Kanal: Tabii Spor 4

Stadyum: Fortuna Arena

Hakem: A. Treimanis (Letonya)

Yan Hakemler: H. Gudermanis, A. Spasjonni (Letonya)

Önceki performanslar

Her iki takım da turnuvanın ilk haftasında gösterdikleri performansla dikkat çekti. Slavia Prag, evinde oynadığı maçta elde ettiği sonuçla, Ajax karşısında avantaj sağlamak istiyor. Ajax ise şampiyonluk hedefi doğrultusunda, her maçı kazanmak zorunda.