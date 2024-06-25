Süperstar Ajda Pekkan, KerkiSolfej organizasyonu ile Bursa Kültür Park Açık Hava Sahnesi'nde Bursalı sevenleriyle buluştu.Ersel NALBANT/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Kapalı gişe konserleriyle müzik dolu gecelercelere damga vuran Süperstar Ajda Pekkan, KerkiSolfej organizasyonu ile bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Sahnesinde Bursalılar ile buluştu.

Dillerden düşmeyen birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyleyen Ajda Pekkan gerek sesi gerekse sahne performansıyla Bursalı hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Uzun bir aradan sonra Bursalılarla buluşan ve konserinde 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Hoşgör Sen' gibi şarkıların yanı sıra Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, 2 saat sahnede kalırken konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.