ÜSKÜP (AA) - Resmi olarak ilk uçuşlarına 31 Mart'ta başlayan AJet, misafirlerini Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp şehriyle buluşturdu.

AJet, VF çağrı koduyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt dışı destinasyon açılışını Üsküp'e yaptı.

Üsküp'e haftada 4 sefer düzenleyecek AJet, her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Üsküp güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Üsküp'e yapılan ilk sefer sonrası düzenlenen lansmana Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve AJet yöneticileri katıldı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki bağları daha da güçlendirecek önemli bir gelişmeye tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Ulusoy, "AJet'in ilk İstanbul-Üsküp uçuşu vesilesiyle düzenlenen bu tur, ülkelerimiz arasında turizm, ekonomik ve toplumlar arası ilişkilerin, ayrıca ulaştırma boyutunda ise bağlantısallığın geliştirilmesi adına önemli bir adımdır." dedi.

AJet Genel Müdürü Sarp da AJet olarak, genişleyen uçuş ağlarına Üsküp'ü eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sarp, VF koduyla ilk resmi uçuşlarına 31 Mart'ta başladıklarını hatırlatarak, "Bugün de ilk yurt dışı hat açılışımızı siz kıymetli misafirlerimizle yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz İstanbul'un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.

AJet'in sayısı 80'i aşan uçak filosuyla, yolcularını, 32 ülke ve 93 destinasyonda misafir ettiğini dile getiren Sarp, "(AJet) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 40'ıncı yurt dışı noktası olan Üsküp'e uçuşlarının başlamasıyla 25 ülkede, toplam 72 destinasyona ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.

- "Benim ve yönetici arkadaşlarımın ortalama tecrübesi 20 yıl"

Sarp, Üsküp uçuşu öncesi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AJet'in tecrübeli bir ekiple çalıştığını belirterek, uçuş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini vurgulayan Sarp, AJet ekibinin büyük bir kısmının Türk Hava Yolları'ndan geldiğini ve sektörde uzun yıllar tecrübesi olan profesyonellerden oluştuğunu söyledi.

Kendisinin ve yöneticilerin ortalama tecrübesinin 20 yıl olduğunu kaydeden Sarp, "Şu anda birçok altyapı iyileştirmesi devam ediyor. Kendi planımıza göre dijital hava yolu olarak konumlandıracağımız o seviyeye ekim ayında gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bayram dönemindeki yoğunluğa dikkati çeken Sarp, söz konusu dönemde yoğun bir trafikle birlikte, talepleri karşılamak için operasyonların ilk günde çok rahat bir şekilde geçtiğini ancak planda olmayan, teknik arızadan, bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta dengeyi bozduğunu dile getirdi.

Sarp, "Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bu şekilde bir süreci aslında sadece kendilerinin yaşamadığını aktaran Sarp, "Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık." dedi.

Yolcu gözünde marka algısının tam oturmadığına ve standardı tam anlatamadıklarına dikkati çeken Sarp, şöyle devam etti:

"İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı."

Herhalükarda rötar konusunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarp, Anadolu Jet'in 2023 Nisan-Haziran dönemindeki on-time performansıyla, AJet'in 2024 Nisan-Haziran on-time performansı arasında 5 puanlık bir fark ile daha iyi bir 3 ay geçirdiğine işaret etti.

Sarp, haziranın ilk haftasına iyi başladıklarını ancak bayram ve sonrası Avrupa hava sahasındaki hava durumundan kaynaklı yoğunluk ve yine aynı dönemdeki teknik nedenlerle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla hazirandaki on-time performansında 4 puanlık bir fark olduğunu söyledi.

Sarp, 4 puanlık farkın realitede etkisinin bu kadar olmaması gerektiğine değinerek, "Uçağı gönderiyorsunuz. Uçağınız gelmiyor. Yani bu operasyon birbirine bağlı bir halka. Ben buradan uçağı gönderdim. Zamanında dönemedi. Dönemediği zaman peşindeki bütün seferleri otomatik olarak etkileniyor. Bunlar bizim kendi elimizle değiştiremeyeceğimiz şeyler." diye konuştu.

- "Bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Kerem Sarp, AJet'in yaz aylarında yaşanan rötar sorununu gidermek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Sarp, "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bunu yapmaya başladığımızdan beri Ankara'da büyük bir sıkıntımız kalmadı. Sabiha'da da on-time performans konusunda belli bir noktaya getirdi. Ancak bu da yeterli değil, çünkü elimizde datalar var. Rötarlar eskisi gibi olmayacak ama bir Ankara'nın yüzde 80'lerine ulaşmanızın da Sabiha'da imkanı yok. Çünkü havalimanı yoğun. Yoğun bir Avrupa operasyonu yapıyorsunuz ve havalimanlarının da imkanları belli." ifadelerini kullandı.

Yolcuların bir saate kadar olan rötarları tolere edebildiğini aktaran Sarp, "Kesinlikle biz bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu da oturttuğumuz zaman tamamen artık AJet'in rötarla anılmasının önüne geçmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Sarp, sürekli eleştirilere maruz kaldıklarını, markanın imajını korumak için çalıştıklarını ifade etti.

Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Sarp, "Sektörün tamamında bu sorunlar var. Birebir ilgileniyoruz ama yalan ve iftiraya tahammülümüz yok. Gerçek mağduriyet yaşayan yolcuyla, gerçek olmayan konuları ayırt etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili haftalık, müşteri deneyimi ekibimiz var, gelen şikayetleri analiz ederek neleri iyileştireceğimize birlikte bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarla birlikte birçok iradeyi gösteriyoruz ve bunları iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Haklı eleştirilerin tamamını alacağız." dedi.

Sarp, geçen sene temmuz ve ağustos aylarında Anadolu Jet'in ortalama zamanında kalkış oranının yüzde 53 olduğu bilgisini paylaşarak, bu yıl ilave aldıkları önlemlerle AJet olarak bu oranın üzerinde performans göstermeyi beklediklerini dile getirdi.

- "Amacımız Ankara'yı, Avrupa'nın neredeyse bütün başkentleriyle bağlamak"

Sarp, 10 yıllık stratejilerinde 200 uçağa ulaşmayı planladıklarına dikkati çekerek, 5 yıl içinde de 150 uçağa ulaşacaklarını vurguladı.

Ankara'yı hem iç hatlarda koruyacaklarını hem de dış hatlarda yeni frekanslar açacaklarını belirten Sarp, "Amacımız Ankara'yı, Avrupa'nın neredeyse bütün başkentleriyle bağlamak. Bizim Ankara'yla ilgili 'Ankara Plus' dediğimiz bir ürün üzerinde şu anda paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü Ankara'ya olan turizmin artması gerekiyor. Ankara bizim için çok önemli. Ankara'da da bundan sonra büyüyeceğiz. 10 yıllık stratejide biz dış hatlarda ortalama yüzde 15, yüzde 16 büyümeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sarp, rötarlarla ilgili aksiyonları aldıklarını ve kış operasyonunda Avrupa hava sahasının da rahatladığını dile getirerek, "Doğal olarak rötarlar azalıyor, biz de kendimizin önüne koyduğu stratejileri daha hızlı bir şekilde çalışarak hayata geçireceğiz." dedi.

Planladıkları yeni hatların olduğunu bildiren Sarp, Kahire'de açılışlarının olacağını sözlerine ekledi.