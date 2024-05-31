ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, Kızılcahamam ilçesindeki otele gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.

Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.

Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın merkezi oluşturuldu. Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

Daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

- Kampta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri sunum yapacak

İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum gerçekleştirecek.

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

Bu arada otelin girişine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığı "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.

-"Hep beraberce tasarruf tedbirlerini uygulayacağız"

Bu arada AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin gazetecilerin çalıştığı basın merkezini ziyaret etti.

Şahin, gazetecilerin, "Herhalde kampta tasarruf tedbirleri ön plana çıkacak." ifadesi üzerine, "Çıkıyor" dedi.

"Vekiller birlikte mi kalacak?" sorusunu ise Şahin, "Beraber kalacak katılımcılarımız olacak, işte beraber gelenler var. Hep beraberce tasarruf tedbirlerini uygulayacağız. Aileler yok, eşler çocuklar, danışman, şoför vesaire onları mümkün olduğunca minimize ettik. Basılı evrak dağıtmıyoruz, dijital ortamda bütün dağıtımlarımızı yapıyoruz." yanıtını verdi.



