AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 541 belediye başkanıyla Kızılcahamam’da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının sebepleri masaya yatırılacak ve yeni yol haritası çizilecek.

Belediye Başkanları Sorunlarını İletecek

Kamp boyunca belediye başkanları, bütçe sorunları, borç yükleri, personel maaşlarını ödemedeki zorluklar ve bürokratik engeller gibi sıkıntılarını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme şansı bulacak. Sekiz bakanın sunum yapacağı toplantılarda, genel merkez yönetimi de bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları düzenleyecek.

Toplantı Katılımcıları ve Süresi

Toplantı, 30 Haziran Pazar günü başlayıp üç gün sürecek. Katılımcılar arasında 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediye başkanı bulunacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve genel yerel yönetimler teşkilatı da toplantıya katılacak. Toplamda yaklaşık 750 parti üyesinin katılımı bekleniyor.