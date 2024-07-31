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Kazanın ardından, Aydemir’in sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Olayın hemen ardından 112 Sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek, Aydemir’i ilk müdahaleden sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından, özel aracıyla dönüşe geçen AK Parti Balıkesir İl Başkan ı Mehmet Aydemir , Eskişehir yakınlarında kaza yaptı.

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