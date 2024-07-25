AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, belediyelerin büyük bir borç yükü altında olduğunu ve yapılandırma süreçlerine rağmen doğru mali yönetim eksikliği olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yapmış olduğu açıklamada belediyelerin SGK'dan aldıkları borcun yaklaşık 100 milyar lira civarında olduğunu doğruladı. 2019, 2021 ve 2023 yıllarında yapılan yeniden yapılandırma süreçlerine rağmen, belediyelere verilen sürelerin doğru yönetilmediğine dikkat çekti.

Elitaş, belediyelerin gelirlerinin çoğunlukla emlak vergilerinden sağlandığını belirtti. Özellikle büyükşehir belediyelerinin topladıkları emlak vergilerini ilçe belediyelerine aktarmadığını, bu durumun belediyelerin borçlanma eğilimini artırdığını vurguladı. Doğru harcanmayan kaynakların borçları artırdığını ve bu durumun önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Başkanvekili Elitaş, "Borcun rakamıyla ilgili en son SGK'dan aldığımız 100 milyar lira civarında yakın bir borç olduğunu biliyoruz. 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık. 5 yıllık süre verdik. Belediyelere de 10 yıllık süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmıyorlarsa yaptıkları işlerde yanlışlık var. Belediyelerin gelirleri emlak vergisi toplayan belediyelerdir. Eskiden büyükşehir belediyesi toplayıp ilçe belediyelerine veriyordu. İlçe belediyeleri emlak vergilerini kendileri topluyor.

Belediyeler kaynaklarını doğru harcarsa borçlanma artmaz. Önemli bir durum. Şu andaki tahsil yolu haciz. İcra yoluyla takip edebilirler.

Özgür Bey mevzuatları pek bilmediği için söylediği konularda çelişkiler var. Bu bir darbe değil aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar varolan bir şey. ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır. Nitekim tüm belediyelerle yeniden yapılandırma kamu alacaklarının vergi barışı diye ifade ettiğimiz süreçte biz esnafların odalara olan borcunu da yapılandırdık. Bütün borçları yapılandırdık" dedi.

Belediyelerin borçlarını tahsil etmek için icra yoluyla takip edebileceklerini belirten Elitaş, devletin alacak tahsilatıyla ilgili bir işlem olduğunu ve yapılandırma süreçlerinin vergi barışı olarak adlandırıldığını açıkladı. Tüm belediyelerin borçlarının yapılandırıldığını ve bu süreçte eşit bir yaklaşım sergilendiğini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili, belediyelerin mali yönetimlerini iyileştirme çağrısı yaparak, doğru harcamaların borçların artmasını önleyeceğini belirtti. Gelecekteki politika adımlarının, belediyelerin sürdürülebilir mali yapılarını sağlamak için atılacağını vurguladı.