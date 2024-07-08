Buca’da Şirinyer pazaryerinin taşınması kararı, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz tarafından sert bir dille eleştirildi. Şengöz, sürecin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü ve pazarcı esnafının mağdur edildiğini vurguladı.

"Hukuka aykırı tavır sergilendi"

AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, Buca Belediyesinin Şirinyer pazaryerini taşınması sürecinde usulsüzlük yaptığını iddia ederek, “Buca halkına dayatmak üzere siyasi bir yıldırma, diz çöktürme ve zorla kabul ettirme gibi hukuka aykırı tavır sergilendi” dedi. Şengöz, belediyenin pazaryeri kararını aceleye getirerek, bilgi saklama ve şeffaf olmayan yaklaşımlar sergilediğini belirtti.

Yeni yazaryeri için altyapı yetersizliği

Şengöz, taşınacak yeni pazaryerinin altyapı ve üstyapı yetersizlikleriyle dolu olduğunu, alan ve otopark yetersizliğinin yanı sıra pazaryeri tahsislerinde muallak ve şaibelerin bulunduğunu söyledi. “Bu şartlar altında alanın şirkete devredilmesi çok yanlış bir tutum ve çok yanlış bir karardır” ifadelerini kullandı.

"Pazaryeri bir an evvel açılmalı”

AK Parti Buca İlçe Başkanı Şengöz, mağduriyetlerin zorbalıkla değil, uzlaşmacı bir tavırla giderilmesi gerektiğini vurguladı. “Pazarcı esnafının ve Bucalı vatandaşların hakları korunmalı, kuralar çekilip pazaryeri bir an evvel açılmalı” dedi. Şengöz, konunun takipçisi olacaklarını ve esnafın ekmeği ve onuru üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kamuoyuna duyurdu.