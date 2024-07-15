AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 8 yıl önce FETÖ Terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan; “15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmadık, unutmayacağız.15 Temmuz’un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi tazimle, rahmetle yad ediyor, muhterem gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Hain darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile birlikte meydanlara koşan kahraman Türk milletinin, istiklâline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkanlara karşı göğsünü siper ettiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan;

“15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin haklarını ve demokrasisini, vatanını savunmak için sokaklara çıkan masum insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmayacağız.

Ezelden beridir hür yaşamış bir neslin torunları olarak, O karanlık geceyi “Türkiye Aşkına” deyip aydınlığa çevirdiler. Milletimiz bu alçaklara fırsat vermedi ve FETÖ/PDY terör örgütünün tüm hainlik girişimini bertaraf etti.

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin de Cumhurbaşkanımıza cansirane sahip çıkması, dünya demokrasi tarihinde şerefle yerini almıştır. Bir daha asla bu hain girişimlere fırsat vermeyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.

15 Temmuz’un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, muhterem gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbimden, bizleri bir daha böyle acılarla karşı karşıya bırakmamasını diliyorum”.