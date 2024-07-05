Herkes Duysun TV'ye konuk olan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan geçtiğimiz seçimlere ilişkin, "Şu ana kadar yapılan seçimlerin en düşük katılımlısı bu seçim oldu, onlar kazanmadı, biz kaybettik." dedi.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen 'Gündem Özel' programının bu haftaki konuğu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu.

Başkan Gürkan geçtiğimiz seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da şu ana kadar yapılan seçimlerin en düşük katılımlısı bu seçim oldu. 605 bin seçmenimiz sandığa gitmedi. 76 bin oy geçersiz sayıldı. 681 bin oy ortada yok. Hangi dağılıma göre, nasıl yaparsanız yapın mutlak suretle ibre yine kayıyor. Yani bu seçim şunu söylüyor; 'onlar kazanmadı, biz kaybettik'. Bu süreçle alakalı olarak bizim seçmenimizin sandığa gitmediğini, gitmeyerek de bir mesaj verdiğini düşünüyoruz."